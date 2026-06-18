SDP:n kansanedustaja Krista Kiuru pelkää, että uuden alkoholilain myötä monen sadan miljoonan verotuotot voivat jäädä saamatta.

Hallitus haluaa uuden alkoholilain myötä sallia alkoholin kotiinkuljetuksen ja antaa Alkoille mahdollisuuden olla auki myös sunnuntaisin. Myös alkoholin etämyyntiä on tarkoitus selkeyttää.

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) painottaa, että etämyynti on ollut tähänkin asti sallittua. Nyt sitä vain selkeytetään uuden lain puitteissa.

– Ja toinen on asia tämä alkoholin kotiinkuljetus. Jos saat ulkomailta kuljettaa alkoholia kotiin, niin mikset sitten Suomen sisällä? Näin yritykset ja Alko saavat vähän paremmat toimintaedellytykset Suomessa, Wallinheimo toteaa Huomenta Suomessa.

1:02 Katso videolta, miten Sinuhe Wallinheimo perustelee alkoholin kotiinkuljetusta.

– Kuka Suomessa tarvitsee viinaa näin paljon ja helpolla saatavuudella. Tässä vapautetaan myös väkevien alkoholien mainonta netissä. Näin ei ollut tarkoitus tehdä, kansanedustaja Krista Kiuru (sd.) vastaa.

Krista Kiuru (sd.) on huolissaan sekä alkoholin kotiinkuljetuksesta että sen verotuksesta.

Kiuru on huolissaan myös verotuksesta.

Hänen mukaansa tilanne on, että 61 miljoonaa tai jopa 285 miljoonaa verotuottoja jää saamatta.

– On se käsittämätöntä, että eduskunnan kaksi merkittävää valiokuntaa sitä ehdotti, ja sosiaali- ja terveysvaliokunta teki vielä pykälämuutoksen, niin hallituspuolueet eivät veny edes siihen, että laitettaisiin lausuma, ja hallitus hoitaisi tämän myöhemmin, Kiuru sanoo.

– Kyllä tämä kertoo siitä, että me haluamme jättää mahdollisesti monen sadan miljoonan verotuotot saamatta. Tämä johtaa siihen, että Alkon monopoli murtuu, hän jatkaa.

Wallinheimo muistuttaa, että vaikka alkoholin kotiinkuljetusta selkeytetään, niin lainsäädännöstä ollaan silti tekemässä ”EU:n tiukinta”.

Alta voit katsoa haastattelun kokonaisuudessaan.

9:37 Sinuhe Wallinheimo (kok.) ja Krista Kiuru (sd.) ovat eri mieltä uudesta alkoholilaista.