Sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää, ettei vahvojen alkoholijuomien kotiinkuljetusta ja etämyyntiä sallita.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää alkoholin kotiinkuljetusta ja etämyyntiä koskevaan hallituksen esitykseen 18:aa muutosta. Muutokset menivät läpi äänin 9–8.



Valiokunnan mietinnössä alkoholin etämyynti ulkomailta rajataan 5,5:n tai 8 prosentin alkoholipitoisuuteen asti. Hallituksen esityksessä etämyynti vapautettaisiin 80-prosenttisiin alkoholijuomiin asti.



Alkoholin kotiinkuljetuksen osalta valiokunta rajasi esitystä niin, ettei siinä sallittaisi niin kutsuttuja pikatoimituksia. Kotiinkuljetuksen saisi aikaisintaan 24 tunnin kuluttua tilauksesta.



Mietintöön sisältyy vastalause, joka on hallituksen esityksen mukainen.