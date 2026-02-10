Valiokunnan mukaan hallituksen esitys alkoholilaiksi voidaan säätää perustuslain estämättä. Lausunto ei ollut yksimielinen.

Hallituksen esitys alkoholilaiksi voidaan säätää perustuslain estämättä, toteaa perustuslakivaliokunta lausunnossaan. Esityksellä muun muassa annettaisiin Alkolle ja muille alkoholin vähittäismyyjille mahdollisuus toimittaa alkoholia kotiinkuljetuksella.

Valiokunnan puheenjohtaja Heikki Vestman (kok.) sanoi STT:lle, että valiokunta oli arvioinut asiaa erityisesti perustuslain yhdenvertaisuussäännöksen ja elinkeinovapauden kannalta.

– Elinkeinonvapauden kannalta oleellista on, että esityksellä tosiasiassa vapautetaan alkoholielinkeinoon kohdistuvaa sääntelyä. Esitys ei näin ollen ole ongelmallinen elinkeinonvapauden kannalta. Esitys ei myöskään muodostu yhdenvertaisuussäännöksen vastaisesti ottaen huomioon lainsäätäjän laajan harkintavallan edistää kulloistakin yhteiskuntakehitystä, hän kirjoitti viestissään.

Valiokunta totesi, että yhdenvertaisuussäännöksen ja myös elinkeinonvapauden kannalta perustellumpi olisi ratkaisu, jossa etämyyntiä harjoittavia toimijoita ja kotimaan vähittäismyyjiä kohdeltaisiin samoin.

– Mutta kuten todettua, perustuslaki ei tätä edellytä, Vestman lisäsi.

Eriävä mielipide SDP:stä

Valiokunta ei ollut lausunnossaan yksimielisen. Siihen jättivät eriävän mielipiteensä Johannes Koskinen (sd.) ja Ville Skinnari (sd.).

Esityksestä laatii seuraavaksi mietinnön sosiaali- ja terveysvaliokunta. Valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) arvioi viime viikolla STT:lle, että mietintö on valmistumassa seuraavien viikkojen aikana.

Hän sanoi, että asia itsessään on monimutkainen ja se liittyy vahvasti myös EU-lainsäädäntöön. Toisaalta se on myös poliittisesti hyvin riidanalainen. Asiantuntijakuulemisia on varattu paljon.

Lopullisesti esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä päätetään eduskunnan täysistunnossa.

Esityksen myötä vähittäismyynnistä voisi tilata enintään 8-prosenttisia käymisteitse valmistettuja ja enintään 5,5-prosenttisia muulla tavoin valmistettuja alkoholijuomia.

Samalla pyritään selkeyttämään myös maan rajat ylittävää etämyyntiä. Ulkomailta tilaaminen on nytkin sallittua, mutta jatkossa olisi yksiselitteisesti oikeus ostaa etämyynnistä kaiken vahvuisia alkoholijuomia muista EU-maista.

Eduskunnan talousvaliokunta ehdotti yllättäen viime vuoden marraskuussa lausunnossaan, että muutoksen myötä mahdollistettaisiin myös Alkoille aukiolo sunnuntaisin ja arkipyhinä.