Alkoholin kotiintoimitukset ja Alkojen sunnuntaiaukiolot ovat kesän näkyvimpiä alkoholilain uudistuksia.
MTV Uutisten kyselyn perusteella suomalaiset suhtautuvat niihin kuitenkin varsin pidättyvästi. Myös kadulla moni kertoo, ettei oma arki ole muuttumassa.
Kesällä voimaan tullut alkoholilain uudistus mahdollistaa alkoholin kotiintoimitukset luvan saaneille toimijoille. Samalla Alko voi pitää myymälöitään auki myös sunnuntaisin.
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MTV Uutisten teettämän kyselyn perusteella uudistukset eivät kuitenkaan näytä muuttavan suomalaisten ostotottumuksia kovinkaan paljon.
Vain 17 prosenttia vastaajista arvioi tilaavansa alkoholia kotiin, kun toimitukset alkavat Suomessa. Sen sijaan 62 prosenttia pitää sitä vähintään melko epätodennäköisenä. Lisäksi 18 prosenttia kertoo, ettei käytä alkoholia lainkaan.
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Kotiintoimituksille ei tarvetta
Katugallupissa moni perusteli kantaansa yksinkertaisesti sillä, ettei kotiintoimituksille ole tarvetta.
– No ei totisesti.
Kaarina Andersson kertoo syyn saman tien.
– Minä saan sitä Alkosta. Mulla on hyvät Alkot lähellä.
Kaikki eivät kuitenkaan sulje uutta mahdollisuutta pois. Matias Dumellia kiinnostaisi ennen kaikkea valikoima.