MTV:n kysely: Näin moni aikoo tilata alkoholia kotiovelle

– Minä saan sitä Alkosta. Mulla on hyvät Alkot lähellä.

Asuntojen hintojen lasku jatkui, mutta ei kaikkialla – miksi Oulu on poikkeus?

– Saattaa kiinnostaakin. Ulkomailta se, mitä ei Alkosta ehkä niin helposti löydy.

Sunnuntaiaukiolo kiinnostaa hieman enemmän

Silti hän kertoo, ettei ole vielä käynyt sunnuntaina Alkossa.

– En ole käynyt, mutta jos joskus tilanne vaatii, niin ehkä käyn, Lotta Nylund toteaa.

– Se on ihan kiva juttu kyllä, että jos yhtäkkiä tekee mieli viiniä, niin on se mahdollisuus. En ole nyt kyllä käynyt, mutta varmaan tulee se hetki vielä.