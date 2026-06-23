Lista julki: Näiden Alkojen aukioloajat laajenevat
Kuvituskuva. Eduskunnassa hyväksyttiin alkoholilain muutos.Lehtikuva Julkaistu 48 minuuttia sitten
Tässä on listaus Alkon myymälöistä, joiden aukioloajat laajentuvat laajentuvat 4. heinäkuuta alkaen.
Eduskunnan hyväksymän alkoholilain muutoksen myötä Alkon myymälöiden aukioloaikoja laajennetaan. Ne voivat jatkossa olla auki vuoden jokaisena päivänä kello 9–21, tiedotteessa kerrotaan.
Lauantai-iltojen pidennetyt aukioloajat otetaan käyttöön suunnitellusti lauantaista 4. heinäkuuta alkaen 108 myymälässä. 35 niistä avaa ovensa myös sunnuntaisin.
Alko kertoo tiedotteessaan, että aukioloaikapäätökset tehdään paikallisen tarpeen ja sesonkien mukaan.
Alkot, jotka ovat auki lauantaina klo 20 asti:
- Hämeenlinna Tiiriö Citymarket
- Hyvinkää Willa Citymarket
- Iisalmi
- Järvenpää Prisma
- Joensuu keskusta Sokos
- Joensuu Käpykangas Prisma
- Joensuu Pilkko Citymarket
- Jyväskylä Palokka Prisma
- Kajaani Prisma
- Kaarina
- Kangasala Prisma
- Kokkola Kosila Prisma
- Kotka Sutela Prisma
- Kouvola Korjala Prisma
- Kuopio Savilahti Prisma
- Lahti Holma
- Lahti Laune Prisma
- Lahti Syke
- Lappeenranta Leiri Prisma
- Lohja Ojamo
- Mikkeli Graani
- Mäntsälä
- Naantali
- Nokia
- Nurmijärvi Klaukkala Citymarket
- Oulu Linnanmaa
- Oulu Rusko Citymarket
- Pietarsaari
- Pori Itäkeskus Prisma
- Pori Länsi-Pori
- Porvoo Tarmola
- Rauma keskusta
RaaheRaisio keskustaRaisio MyllyRiihimäki AtomikortteliRovaniemi EteläkeskusRovaniemi keskustaSalo HalikkoSalo keskustaSavonlinna Nojanmaa PrismaSeinäjoki keskusta MegakeskusSeinäjoki Nurmo PrismaSeinäjoki Pohja Minimani,Tampere Hervanta DuoTampere Tammela StadionTampere TesomaTampere Turtola CitymarketTurku Länsikeskus CitymarketTurku ManhattanTurku SkanssiTurku TampereentieTuusula HyryläVaasa Asevelikylä PrismaVaasa Kivihaka CitymarketVaasa LiisanlehtoYlivieskaYlöjärvi
Alkot, jotka ovat auki lauantaisin klo 21 saakka:
- Helsinki Hakaniemi Ympyrätalo
- Helsinki Herttoniemi Hertta
- Helsinki Itäkeskus Easton
- Helsinki Kalasatama Redi
- Helsinki Kannelmäki Kaari
- Helsinki Käpylä
- Helsinki Lauttasaari
- Helsinki Malmi Nova
- Helsinki Pasila Tripla
- Helsinki Ruoholahti
- Helsinki Vuosaari Columbus
- Helsinki keskusta Arkadia
- Helsinki keskusta Citycenter
- Helsinki keskusta Kamppi
- Järvenpää Citymarket
- Jyväskylä Keljo Keljon kauppakeskus
- Jyväskylä keskusta Sokkari
- Kerava Prisma
- Kirkkonummi Munkinmäki Prisma
- Kokkola keskusta K-Supermarket
- Kuopio keskusta Sokos
- Oulu Kaakkuri
- Oulu Limingantulli
- Oulu Välivainio
- Oulu keskusta Pekuri
- Pirkkala Partola
- Porvoo Näsi
- Tampere Kaleva Prisma
- Tampere Lielahti Citymarket
- Tampere Linnainmaa Prisma
- Tampere Ratina
- Tampere Sokos
- Tampere Stockmann
- Turku Itäharju
- Turku Kupittaa
- Turku keskusta Stockmann
- Turku keskusta Wiklund
- Vaasa keskusta Citymarket
- Vantaa Hämeenkylä
- Vantaa Koivukylä Citymarket
- Vantaa Myyrmäki Myyrmanni
- Vantaa Pakkala Jumbo
- Vantaa Tammisto Citymarket
- Vantaa Tikkurila
- Vihti Nummela Citymarket
- Espoo Espoonlahti Lippulaiva
- Espoo Leppävaara Sello
- Espoo Matinkylä Iso Omena
- Espoo Olari Prisma
- Espoo Tapiola Ainoa
Alkot, jotka ovat auki sunnuntaisin klo 12–18:
- Espoo Leppävaara Sello
- Espoo Matinkylä Iso Omena
- Espoo Tapiola Ainoa
- Helsinki Itäkeskus Easton
- Helsinki Kannelmäki Kaari
- Helsinki keskusta Kamppi
- Helsinki Pasila Tripla
- Hyvinkää Willa Citymarket
- Hämeenlinna Tiiriö Citymarket
- Joensuu Käpykangas Prisma
- Jyväskylä Keljo Keljon kauppakeskus
- Jyväskylä Seppä
- Järvenpää Citymarket
- Kajaani Prisma
- Kirkkonummi Munkinmäki Prisma
- Kokkola Kosila Prisma
- Kotka Sutela Prisma
- Kouvola Korjala Prisma,
- Kuopio Savilahti Prisma
- Lahti Laune Prisma
- Lappeenranta Leiri Prisma
- Mikkeli Graani
- Oulu Limingantulli
- Pori Länsi-Pori
- Porvoo Näsi
- Rovaniemi keskusta
- Salo keskusta
- Seinäjoki keskusta Megakeskus
- Tampere Kaleva Prisma
- Tampere Sokos
- Turku keskusta Wiklund
- Turku Kupittaa
- Vaasa Asevelikylä Prisma
- Vantaa Pakkala Jumbo
- Vihti Nummela Citymarket
Lisäksi jatkossa Alkon noutopisteissä verkkokauppatilauksia voi hakea arkena ja viikonloppuisin välillä 9–21.
Alkot, joiden aukioloajat laajentuvat | MTV Uutiset
Outi Jaatinen työskentelee toimittajana niin lifestyle-aiheiden kuin ajankohtaisuutisten parissa. Juttuvinkkejä voi laittaa sähköpostiin outi.jaatinen@mtv.fi.