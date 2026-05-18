Koronapandemian ja sosiaalisen median aiheuttama myllerrys on vaikuttanut nykynuorten sosiaaliseen elämään.

Yhdysvalloissa nykynuoret juovat vähemmän alkoholia kuin heidän vanhempansa aikoinaan. Raittiutta vauhdittavat suuntaukset eivät kuitenkaan aina ole välttämättä yksinomaan myönteisiä, kirjoittaa Axios-verkkosivusto.

Tutkijoiden mukaan alkoholinkulutuksen muutokseen ei ole mitään tiettyä yksittäistä syytä. Osa tutkijoista arvelee, että kyseessä ei ole pelkästään terveystrendi, vaan merkki joidenkin nuorten eristäytymisestä sosiaalisista kontakteista. Näillä nuorilla ei siis hypoteesin mukaan olisi ketään, jonka kanssa kippistellä.

Nuoret eristäytyneitä

Takavuosien koronapandemia ja sosiaalisen median vahva nousu ovat joidenkin tutkijoiden mukaan aiheuttaneet eristäytymistä nuorisossa.

– Koronan jälkeisen maailman sosiaalinen kanssakäyminen on todella erilaista, toteaa Z-sukupolven viettämää elämää tutkinut Rachel Janfaza.

Michiganin yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että amerikkalaisten teini-ikäisten alkoholinkulutus alkoi laskea 1990-luvun loppupuolella. Sittemmin laskeva trendi on vain kiihtynyt.