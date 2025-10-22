– Tänä vuonna tammi-syyskuun aikana oluen myynti on laskenut noin kolmella prosentilla viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Suomessa tilannetta tasaa jonkin verran se, että panimoyhtiöt erikoistuvat moniin tuotteisiin eli myös virvoitusjuomiin, kivennäisvesiin ja energiajuomiin, kertoo Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Lasse Pipinen .

Suomalaisten suurten panimoyhtiöiden on myytävä paljon muutakin kuin olutta, jos ne mielivät pärjätä juomatapojen muutoksen kanssa.

– Nyt näkyy se, kun 8-prosenttisten viinien myynti on sallittu ruokakaupoissa. Lonkeroiden myynnin nousu on taittunut sen takia. Meidän näkökulmastamme tässä ei ole järjen häivää, kun valmistustaparajoitteen myötä suositaan ulkomaisia tuotteita kotimaisten kustannuksella. Ja ilman mitään terveysvaikutuksia, Pipinen sanoo.