Oluen juominen on vähentynyt Suomessa kymmenillä miljoonilla litroilla viimeisten kymmenen vuoden aikana. Tämän vuoden tiedot kertovat trendin jatkumisesta.
Suomalaisten suurten panimoyhtiöiden on myytävä paljon muutakin kuin olutta, jos ne mielivät pärjätä juomatapojen muutoksen kanssa.
Oluen kulutus on kymmenen vuoden aikana vähentynyt Suomessa noin 60 miljoonalla litralla. Oluen kokonaismyynti oli 2024 noin 323 miljoonaa litraa.
Tänä vuonna laskusuunta jatkuu.
– Tänä vuonna tammi-syyskuun aikana oluen myynti on laskenut noin kolmella prosentilla viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Suomessa tilannetta tasaa jonkin verran se, että panimoyhtiöt erikoistuvat moniin tuotteisiin eli myös virvoitusjuomiin, kivennäisvesiin ja energiajuomiin, kertoo Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Lasse Pipinen.
Erityisesti virvoitusjuomien kulutus on ollut kasvussa. Kymmenen viime vuoden aikana virvoitusjuomien myynti on kasvanut noin 90 miljoonalla litralla.
Virvoitusjuomien myynti oli viime vuonna 328 miljoonaa litraa eli hieman suurempaa kuin oluen myynti.
Myös kivennäisvesien ja lonkeroiden myynti on kasvanut kymmenillä miljoonilla litroilla.