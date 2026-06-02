THL:n mukaan alkoholin tilastoitu kulutus laski viime vuonna.
Alkoholin tilastoitu kulutus oli viime vuonna 4,5 prosenttia matalampi kuin vuonna 2024, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo.
Tilastoitu kulutus vuonna 2025 oli noin 6,9 litraa sataprosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti.
Tilastoituun kulutukseen lasketaan päivittäistavarakaupoista, Alkosta ja ravintoloista ostettu alkoholi.
Viime vuoden alkoholin kokonaiskulutuksesta ei THL:n mukaan voi esittää arviota. Tämä johtuu matkustajatuontia ja ulkomaisista verkkokaupoista tehtyjä ostoja seuraavan tiedonkeruun muutoksesta