Alaikäiset saavat alkoholia helposti – ryhmäpaine kannustaa juomiseen

Lisäksi noin kolmasosa vastaajista kertoi saavansa alkoholia sisaruksen tai vanhemman kautta. Neljännes vastaajista mainitsi sosiaalisen median yleiseksi tavaksi hankkia alkoholia.

Kyselyn mukaan alaikäiset saavat alkoholia useimmiten kavereiden ja tuttujen välityksellä. Kyselyyn vastanneista 15–17-vuotiaista 77 prosenttia kertoi saaneensa alkoholia kaverilta tai tutulta.

Kyselyn mukaan 73 prosenttia nuorista arvioi alkoholin hankkimisen alle 18-vuotiaana erittäin tai melko helpoksi. Vuonna 2022 vastaava osuus oli 68 prosenttia.

Suurin osa alaikäisistä kertoo saavansa alkoholia kavereiden ja tuttujen kautta, mutta alkoholia tulee myös perheen sisältä ja sosiaalisen median kautta.

Alaikäisenä alkoholin hankkiminen koetaan entistä helpommaksi, selviää Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Nuorten kulttuuri ja päihteet 2026 -selvityksestä.

Yli 70 prosenttia nuorista arvioi alkoholin hankkimisen olevan alaikäisenä joko erittäin helppoa tai melko helppoa.

Ryhmäpaine kasvanut

Alkoholi näyttäytyy kyselyn mukaan ennen kaikkea sosiaalisena ilmiönä: yli puolet kertoo käyttävänsä alkoholia hauskanpidon, yhdessäolon tai ryhmään kuulumisen vuoksi.

Vanhempien vaikutus näkyy myös siinä, miksi osa nuorista jättää alkoholin väliin: lähes joka kolmas kertoo syyksi perheen mallin tai vanhempien kontrollin ja neljännes luottamuksen säilyttämisen. Toisaalta 12 prosenttia kertoo käyttävänsä alkoholia vanhempiensa sallivien asenteiden vuoksi.