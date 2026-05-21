Yli 70 prosenttia nuorista arvioi alkoholin hankkimisen olevan alaikäisenä joko erittäin helppoa tai melko helppoa.
Alaikäisenä alkoholin hankkiminen koetaan entistä helpommaksi, selviää Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Nuorten kulttuuri ja päihteet 2026 -selvityksestä.
Suurin osa alaikäisistä kertoo saavansa alkoholia kavereiden ja tuttujen kautta, mutta alkoholia tulee myös perheen sisältä ja sosiaalisen median kautta.
– Nuorten vastauksissa näkyy, että alkoholin välittäminen alaikäisille tapahtuu edelleen pääosin lähipiirissä. Erityisen huolestuttavaa on, että myös huoltajilta saatu alkoholi on nuorten kokemuksissa edelleen yleistä, sanoo EHYT ry:n ehkäisevän päihdetyön asiantuntija Mika Piipponen.
Kyselyn mukaan 73 prosenttia nuorista arvioi alkoholin hankkimisen alle 18-vuotiaana erittäin tai melko helpoksi. Vuonna 2022 vastaava osuus oli 68 prosenttia.
Selvitys perustuu Taloustutkimuksen toteuttamaan verkkokyselyyn, johon vastasi 1 890 iältään 15–29-vuotiasta nuorta.
Alkoholia saa kavereiden ja perheen kautta
Kyselyn mukaan alaikäiset saavat alkoholia useimmiten kavereiden ja tuttujen välityksellä. Kyselyyn vastanneista 15–17-vuotiaista 77 prosenttia kertoi saaneensa alkoholia kaverilta tai tutulta.
Lisäksi noin kolmasosa vastaajista kertoi saavansa alkoholia sisaruksen tai vanhemman kautta. Neljännes vastaajista mainitsi sosiaalisen median yleiseksi tavaksi hankkia alkoholia.