Henkilöauto suistui vastaantulevien kaistalle ja törmäsi etelästä tulleen toisen henkilöauton keulaan lauantaina Kolarissa.
Kolarin Pellontiellä, hieman Koivumaantien risteyksen eteläpuolella tapahtui lauantaina noin kello 10.30 kahden henkilöauton välinen liikenneonnettomuus.
Alustavan onnettomuuspaikkatutkinnan mukaan pohjoisesta tulleen henkilöauton kuljettaja menetti ajoneuvonsa hallinnan noin 80 kilometrin tuntivauhdissa. Hänen kuljettamansa auto suistui vastaantulevien kaistalle ja törmäsi etelästä tulleen henkilöauton keulaan.
Etelästä tulleen auton iäkäs naiskuljettaja kuoli tapahtumapaikalle.
Pohjoisesta tulleessa autossa oli kuljettajan lisäksi yksi matkustaja. Kuljettaja ja matkustaja vietiin sairaalaan tarkastettaviksi, mutta poliisin tietojen mukaan heidän vammansa ovat lieviä.
Ajoneuvot vaurioituivat pahoin.
Poliisin mukaan tie oli tapahtumapaikalla jäinen ja liukas. Paikalla oli poliisin lisäksi useita pelastuslaitoksen ja ensihoidon yksiköitä.
Asiaa tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Alkoholilla ei epäillä olleen osuutta asiaan.