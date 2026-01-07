Perään ajaneen ajoneuvon kuljettaja jäi puristuksiin jaloistaan.
Kaksi raskasta ajoneuvoa kolaroi Vantaalla Tikkurilantien ja Katriinantien risteyksessä keskiviikkona puolen päivän aikoihin, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tiedottaa.
Pelastuslaitoksen mukaan kolari tapahtui hiljaisella nopeudella. Toinen ajoneuvo ajoi toisen perään, jonka seurauksena perään ajaneen ajoneuvon kuljettaja jäi puristuksiin jaloistaan.
Pelastuslaitos irrotti hänet raivausvälineiden avulla.
Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuudessa ei aiheutunut vakavia loukkaantumisia ja ensihoito tutki loukkaantuneet.
Liikenne sujui risteyksessä osittain onnettomuuden raivaustöiden ajan. Poliisi ohjasi paikalla liikennettä ja tutkii onnettomuuteen johtaneita tapahtumia.