Nelikymppinen mies katosi Kolarissa – poliisi etsii

Poliisi pyytää havaintoja Kolarissa kadonneesta 42-vuotiaasta miehestä.

Kolarissa kadonnutta miestä on etsitty perjantai-illasta 6.6.2025 lähtien. Viimeinen havainto hänestä on perjantaina kotipihallaan noin kello 18, kertoo Lapin poliisi tiedotteessa.

Hänen oletetaan poistuneen itse kotoaan punaisella Volkswagen Golf -henkilöautolla, jonka rekisteritunnus on ZUI-818.

Poliisin mukaan on myös mahdollista, että kadonnut on mennyt Ruotsiin.

Kadonnut mies on noin 175 cm pitkä ja hoikka. Hiukset ovat sivuilta lyhyet ja päälaella voi olla pieni poninhäntä. Miehellä on lyhyt parta. Katoamisen aikaan hänellä on ollut yllään musta t-paita, mustat collegehousut ja Vans-merkkiset mustavalkoiset tennarit.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.lappi@poliisi.fi, puhelinvastaajaan ääniviestinä 0295 466 259 tai WhatsAppiin viestinä 0504 155 803.