Oletko nähnyt tätä miestä? Nelikymppinen mies katosi Kemissä

1408 kadonnut Meri-Lappi
Oletko nähnyt tätä miestä? Lapin poliisi pyytää havaintoja Kemissä kadonneesta 42-vuotiaasta miehestä.MTV / Poliisi
Julkaistu 14.08.2025 16:24(Päivitetty 33 minuuttia sitten)
Toimittajan kuva
Kati Hyttinen

kati.hyttinen@mtv.fi

Lapin poliisi pyytää havaintoja Kemissä kadonneesta kolarilaisesta 42-vuotiaasta miehestä.

Toistaiseksi viimeinen havainto miehestä on Kemin Lidlin ja Kauppakeskus Coronan alueelta, jossa hänet nähtiin kävelemässä tiistaina noin kello 16.

Kadonneen tuntomerkit 

  • Kadonnut mies on noin 175 senttiä pitkä ja hoikka.
  • Hiukset ovat sivuilta lyhyet ja päälaella voi olla pieni poninhäntä.
  • Miehellä on lyhyt parta.

  • Katoamisen aikaan hänellä olivat yllään musta Jack & Jones -t-paita, mustat housut ja mustavalkoiset tennarit.

    Kadonnut kemiläismies on noin 175 cm pitkä ja hoikka.Kadonnut kemiläismies on noin 175 senttiä pitkä ja hoikka.

Poliisi pyytää akuutit havainnot kadonneesta puhelimitse numeroon 0295 416 194. 

Muut havainnot voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.lappi@poliisi.fi, ääniviestinä puhelinvastaajaan numeroon 0295 466 259 tai Whatsapp-numeroon 050 4155 803 viestinä.

0:48imgKatso myös: Jos ihminen katoaa, toimi näin!

Lisää aiheesta:

KadonneetLappiPoliisiKemiKolariKotimaa

