Oletko nähnyt tätä miestä? Nelikymppinen mies katosi Kemissä

Lapin poliisi pyytää havaintoja Kemissä kadonneesta kolarilaisesta 42-vuotiaasta miehestä.
Toistaiseksi viimeinen havainto miehestä on Kemin Lidlin ja Kauppakeskus Coronan alueelta, jossa hänet nähtiin kävelemässä tiistaina noin kello 16.
Kadonneen tuntomerkit
- Kadonnut mies on noin 175 senttiä pitkä ja hoikka.
- Hiukset ovat sivuilta lyhyet ja päälaella voi olla pieni poninhäntä.
- Miehellä on lyhyt parta.
Katoamisen aikaan hänellä olivat yllään musta Jack & Jones -t-paita, mustat housut ja mustavalkoiset tennarit.
Poliisi pyytää akuutit havainnot kadonneesta puhelimitse numeroon 0295 416 194.
Muut havainnot voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.lappi@poliisi.fi, ääniviestinä puhelinvastaajaan numeroon 0295 466 259 tai Whatsapp-numeroon 050 4155 803 viestinä.
