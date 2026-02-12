Suomen mäkihyppymaajoukkueen päävalmentaja Igor Medved on lähetetty kotiin Milano-Cortinan talviolympialaisista. Suomen Olympiakomitean mukaan Medved on syyllistynyt joukkueen toimintasääntöjen ja arvojen vastaiseen käytökseen.

Suomen mäkiluotsi Igor Medved on saanut tylyt lähtöpassit olympialaisista.

– Medved on matkustanut kotiin tänään. Kyse on alkoholinkäyttöön liittyvistä asioista. Suhtaudumme joukkueen pelisääntöjen rikkomiseen vakavasti ja reagoimme asiaan nopeasti, Suomen joukkueen johtaja Janne Hänninen toteaa.

Toista kauttaan maajoukkuetta valmentava Medved sanoo olevansa erittäin pahoillaan tapahtuneesta.

– Tein virheen ja olen hyvin pahoillani. Haluan pyytää anteeksi koko Suomen joukkueelta, urheilijoilta ja myös faneilta. Toivon joukkueelle rauhaa keskittyä kisoihin ja jatkaa hyvää työtä. En kommentoi asiaa tämän enempää, slovenialaisluotsi sanoo.

Hiihtoliiton toiminnanjohtajan Marleena Valtasolan mukaan tilanteeseen puututtiin ripeästi. Jatkotoimet ovat edessä olympiakisojen jälkeen.

– Asia käsitellään yhdessä Igorin kanssa heti Milanon olympiakisojen jälkeen. Nyt haluamme keskittyä turvaamaan urheilijoiden kilpailuedellytykset Milanossa ja rauhoittaa tilanteen joukkueen ja myös Igorin kannalta. Mäkihyppyjoukkueen valmennuksesta vastaa loppukisojen ajan Lasse Moilanen, tukenaan naisten joukkueen valmentaja Ossi-Pekka Valta ja Hiihtoliiton huippu-urheilujohtaja Petter Kukkonen, Valtasola sanoo.

Mäkimaajoukkue on perunut torstaipäivän mediatilaisuuden tapahtuneen vuoksi, jotta urheilijoiden keskittyminen pysyy lauantaina hypättävässä miesten suurmäen kilpailussa. Naisten suurmäen kilpailu hypätään sunnuntaina.