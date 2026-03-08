Niko Kytösaho ja Antti Aalto palauttivat Suomen palkintokorokkeelle miesten mäkihypyssä yli 12 vuoden tauon jälkeen.

Kytösaho ja Aalto sijoittuivat maailmancupin superjoukkuekilpailussa komeasti kolmanneksi. Suoritusta voidaan pitää monellakin tapaan yllättävänä, varsinkin kun suomalaisduo lähti viimeiselle hyppykierrokselle seitsemänneltä sijalta.

Vaikka suurelle yleisölle huippusuoritus saattoi tulla täysin puskista, ovat Aalto ja Kytösaho uskoneet tekemiseensä jo pitkään.

– Puhuimme eilen, että täydet mahdollisuudet on podiumille, kun kaikki hypyt onnistuvat nappiin. Ei ollut meille yllätys. Eilen se oli puhetta, ja nyt se on tulostaululla. On se hienoa, Kytösaho iloitsee MTV Urheilulle.

Suomen mäkimiehet ovat kauden aikana jo aiemminkin osoittaneet pirteitä kisasuorituksia, mutta ennen tätä iltaa oli palkintokorokesija antanut vielä odottaa itseään.

– Olemme tienneet, että se podium on sieltä tulossa, kunhan kaikki sattuu kohdalleen. Se, että se tapahtui kotona, on törkeän makeaa. Tästä saa itseluottamusta. Tästä ollaan haaveiltu. Lähdetään jatkamaan, Kytösaho sanoo.