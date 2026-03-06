Domen Prevc voi varmistaa viikonloppuna Lahdessa mäkihypyn maailmancupin kokonaisvoiton. Kaiken muun jo urallaan voittanut 26-vuotias slovenialainen nousisi sen myötä Matti Nykäsen rinnalle – ja näkökulmasta riippuen ohikin.

Prevc lähtee viikonlopun kahteen kisaan 761 pisteen etumatkalla maailmancuopissa toisena olevaan Japanin Ryoyu Kobayashiin nähden.

Uran ensimmäisen kristallipallon varmistuminen näyttää sangen todennäköiseltä, sillä maailmancupin voittaakseen Prevcin tulee johtaa Kobayashia viikonlopun jälkeen vähintään 600 pisteellä.

Maailmancupin kokonaisvoitto on ainoa suursaavutus, joka Prevciltä enää puuttuu. Hän on jo nyt suurmäen maailmanmestari ja olympiavoittaja, lentomäen maailmanmestari ja mäkiviikon kokonaisvoittaja.

Vielä tällä hetkellä historian ainoa mäkihyppääjä, joka on saavuttanut nämä kaikki viisi titteliä, on Nykänen.

Se, mihin Nykänenkään ei kuitenkaan kyennyt, oli kaikkien näiden voittaminen niin lyhyessä ajassa kuin Prevc.

Tänään tai viimeistään huomenna edessä on suurella todennäköisyydellä lajihistorian ensimmäinen hetki, kun suurmäen hallitseva maailmanmestari, suurmäen hallitseva olympiavoittaja, lentomäen hallitseva maailmanmestari, mäkiviikon hallitseva kokonaisvoittaja ja maailmancupin hallitseva kokonaisvoittaja on yksi ja sama mies.

Tähän päälle Prevcillä on vielä viime vuodelta nimissään mäkihypyn maailmanennätyskin (254,5 metriä).

Prevcin pikkusisko Nika varmisti Lahdessa jo eilen naisten maailmancupin kokonaisvoiton.

Myös isoveli Peter Prevcillä riittää jännitettävää. Miesten maailmancupin yhden kauden voittoennätys (15) on vielä toistaiseksi hänen nimissään kaudelta 2015–2016, mutta kun Domen on tällä hetkellä vain kahden voiton päässä ja jäljellä on siis vielä kahdeksan kisaa, mahdollista – jopa todennäköistä – on, että tuokin ennätys vaihtaa vielä kevään mittaan omistajaa.