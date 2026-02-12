Suomen olympiakomitean huippu-urheilujohtaja Janne Hänninen kertoo, ettei mäkihyppymaajoukkueen päävalmentajan Igor Medvedin käytöksestä ole hänen tietääkseen aiheutunut vaaraa muille.

Olympiakomitea tiedotti torstaiaamuna lähettäneensä Medvedin kotimatkalle Milanon olympialaisten aikana tapahtuneen alkoholinkäytön takia.

Medved kommentoi asiaa Ylelle. Hän kertoi käyttäneensä alkoholia kotimaansa Slovenian sekajoukkuemäen kultamitalijuhlissa.

– En ollut syönyt mitään, ja sen jälkeen alkoholi teki tehtävänsä, Medved perusteli ylilyöntiään Ylelle.

Huippu-urheilujohtaja Hänninen ei lähde kommentoimaan slovenialaisvalmentajan selitystä. Olympiakomitealla on selvät tiedot tapahtuneesta. Päätöstä kotiinlähettämisestä ei Hännisen mukaan tehty kevyin perustein.

– Minulla on tästä asiasta niin paljon enemmän tietoa kuin mitä voin kertoa. Kyllä tämä oli kokonaisuudessaan sellainen asia, että oli selkeä päätös, Hänninen vastaa MTV Urheilulle.

– Sain tästä tiedon eilen illalla noin kello 18 joukkueen sisältä. Sitten selvitettiin asiaa ja tehtiin päätökset. Kuulin asiasta Hiihtoliiton kautta.

Medvedin käytöksestä ei Hännisen mukaan aiheutunut vaaraa kisajoukkueen jäsenille. Sitä, onko joku kokenut käytöksen ahdistavaksi, Hänninen ei osaa vielä sanoa. Olympiakomitealla on tarjota joukkueen jäsenille psyykkisten valmentajien apua.

– Ei ole vaaraa aiheutunut kellekään minun tietojeni mukaan, Hänninen toteaa.

– Meillä on selkeät pelisäännöt ja toimintamallit, miten toimitaan. Ja nyt Igor on niitä rikkonut ja sen takia tämä päätös tehtiin. Tällä hetkellä meidän kaikkein tärkein asiamme on se, että urheilijat saavat keskittyä urheilemiseen ja nyt muodostettu valmennusryhmä pääsee keskittymään valmentamiseen, Hänninen kertoo.

Iltalehden tietojen mukaan Medvedin alkoholinkäytöstä on puhuttu mäkimaajoukkueessa ennenkin. Olympiakomitealle asia tuli ilmi vasta nyt.

– Emme ole olleet tietoisia. Tiedän ainoastaan sen, mitä minulle on eilen kerrottu, ja ne kaikki liittyvät tähän olympiarupeamaan, Hänninen sanoo.