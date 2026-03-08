Suomen Niko Kytösaho ja Antti Aalto sijoittuivat upeasti kolmanneksi miesten superjoukkuekilpailussa Lahdessa.
Kisa oli Suomen osalta nousujohteinen ja kaksikko lähti viimeiselle hyppykierrokselle seitsemäntenä. Niko Kytösahon viimeisen kierroksen onnistuminen siivitti Suomen lopulta kolmanneksi.
Kisan voittoon liiteli Itävalta ennen Sloveniaa ja Suomea. Suomi jäi Itävallasta 53,3 pistettä.
Edellisen kerran suomalaisväriä on nähty miesten mäkihypyn maailmancupin palkintokorokkeella yli 12 vuotta sitten 4. tammikuuta vuonna 2014, jolloin Anssi Koivuranta voitti Innsbruckissa.
Naisten osalta edellinen palkintokorokesija on vuodelta 2024, kun Jenny Rautionaho hyppäsi toiseksi.