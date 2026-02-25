Suomen Hiihtoliitto kertoi tuoretta tietoa alkoholikohussa rypevästä mäkihyppymaajoukkueen päävalmentajasta Igor Medvedistä.
Medved on Hiihtoliiton tuoreen tiedotteen mukaan sivussa kahdesta seuraavasta maailmancupin kisasta. Jo eilen oli selvillä, ettei Medved osallistu tulevana viikonloppuna kisoihin Itävallan Kulmissa. Nyt liitto kertoi, että hän on sivussa myös maaliskuun alussa Lahden maailmancupista.
– Hiihtoliitto käy asian tiimoilta huolelliset keskustelut pitäen joukkueen ja yhteistyökumppanit tiiviisti ajan tasalla, tiedotteessa kerrotaan.
Slovenialainen Medved lähetettiin kotiin kesken Milano-Cortinan olympiakisojen. Syynä oli maajoukkueen sääntöjen vastainen alkoholinkäyttö.