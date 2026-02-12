Suomen mäkihyppymaajoukkueen päävalmentaja Igor Medved lähetettiin kotiin kesken Milano-Cortinan talviolympialaisten alkoholin takia. Norjan mäkihyppypomo Jan-Erik Aalbu kertoi oman näkemyksensä Dagbladetille.
Suomen olympiakomitea tiedotti torstaiaamuna päätöksestä lähettää Medved kotiin. Suomen olympiajoukkueen johtaja Janne Hänninen kertoi STT:lle, ettei hän nähnyt muuta vaihtoehtoa. Tieto alkoholin käytöstä tuli Hännisen mukaan joukkueenjohdolle keskiviikko-iltana.
– Se on tapahtunut kisoissa, mutta ei valmennustehtävissä, vaan vapaa-ajalla. Sain asiasta kattavan selvityksen, Hänninen sanoi.
Tapahtunut nousi otsikoihin kansainvälisissä medioissa. Norjalaislehti Dagbladet tavoitti oman maajoukkueensa mäkihyppypomon Jan-Erik Aalbun kommentoimaan tapahtunutta.
– Tämä on minulle täysin uutta. Harmi, kun ottaa huomioon suomalaisten viimeaikaisen suuren kehityksen. Kun kerran Suomen johto ryhtyy näin radikaaleihin toimenpiteisiin, niin ongelmia on ollut selvästikin jo pidempään, Aalbu sanoi.
Mäkimaajoukkue perui torstaipäivän mediatilaisuuden, jotta urheilijoiden keskittyminen pysyy lauantain miesten suurmäen kilpailussa. Naisten suurmäen kilpailu hypätään sunnuntaina.