Kirsi Alm-Siira ja Mervi Kallio jakavat yhteisen, hulvattoman muiston tv:n saralla.

Uutisankkuri Kirsi Alm-Siira ja urheilutoimittaja Mervi Kallio lipuivat yhdessä Kultainen Venla -gaalan punaiselle matolle perjantaina 23. tammikuuta.

Tv-alaa juhlistavan gaalan kunniaksi ystävykset muistelivat MTV Uutisten haastattelussa ikimuistoisinta hetkeään television saralla. Vastaus on molemmilla sama, ja etenkin Alm-Siiran kohdalla melko ilmeinen.

– Se oli varmaan vuonna 2010, kun yksi uutisankkuri putosi yllättäen tuolilta, Kallio sanoi ja kietoi kätensä Alm-Siiran ympärille.

Kallio oli Alm-Siiran kanssa Huomenta Suomen studiossa, kun tämä mätkähti yllättäen lattialle kesken uutislähetyksen vuonna 2010.

– Katsoin, että oikeasti, tippuiko se tuolilta. Siellä hän oli ja nauroi vain. Kaikki muistavat, mitä siinä tapahtui, Kallio kertasi.

0:37 Uutisankkuri Kirsi Alm-Siira putosi tuolilta kesken lähetyksen vuonna 2010