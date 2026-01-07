MTV:n eläköitynyt uutisankkuri Keijo Leppänen kertoi Huomenta Suomessa, että sai puhelun TTK-tuotannosta.

Syksyllä 2024 eläkkeelle jäänyt pitkän linjan uutisankkuri Keijo "Keke" Leppänen teki keskiviikkoaamuna paluun MTV:n uutisstudioon, joskin tällä kertaa Huomenta Suomen vieraana. Hän kertoili haastattelussa muun muassa eläkepäiviensä kuulumisia.

Leppänen on eläkkeelle jäätyään aktivoitunut toden teolla sosiaalisessa mediassa, ja tv:n viihdeohjelmissakin miestä on voitu toisinaan nähdä.

Eläkepäivät olisivat voineet olla myös tanssin täyttämät. Ex-uutisankkuri paljasti nimittäin saaneensa puhelun Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman tuotannosta.

– Ollakseni rehellinen, soittivat kyllä ja pyysivät tähän päättyneelle TTK-kaudelle, Leppänen kertoi.

Mikäli Leppänen oltaisiin nähty TTK-parketilla, olisi se hänen mukaansa ollut huono merkki.

– Voin sanoa kaikille, että silloin, kun minut nähdään tanssiohjelman parketilla kilpailijana, juontajana tai tuomarina, niin silloin on huono tilanne. Silloin harkintakykyni on pettänyt, Leppänen sanoi.

– Se on suurin piirtein sama tilanne kuin se, että rupean soittelemaan tänne viikoittain, että kuinka pitäisi tehdä uutisia. Jos jompi kumpi tai molemmat toteutuvat, niin sitten minulla menee huonosti tai harkintakykyni on pettänyt pahasti, hän linjasi.