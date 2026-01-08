Uutisankkurit Kirsi Alm-Siira ja Jan Andersson ottavat vuosittain kuvan pituuserostaan.
Uutisankkurit Kirsi Alm-Siira ja hänen kollegansa Jan Andersson vitsailevat jälleen pituuserollaan sosiaalisessa mediassa. Alm-Siira julkaisi kuvaparin, jossa heidän välinen, huomattava pituusero tulee ilmi.
– On vuosikuvamme aika! Olkoon 2026 armollinen ihan jokaiselle maasta ponnistavalle, hän kirjoittaa kuvansa yhteydessä.
Kuva on saanut aikaan hilpeyttä Alm-Siiran seuraajissa.
– Upea supervaljakko olette, lyhyempää ja pidempää uutisointia ammattitaidolla, eräs seuraajista kommentoi.
Alm-Siiran ja Anderssonin yhteiskuvasta on tullut jopa vuosittainen perinne.
