UMK-juontaja liikuttui kyyneliin Huomenta Suomessa.

UMK26-juontaja Jasmin Beloued vieraili sunnuntaina Huomenta Suomi -ohjelmassa, jossa hänet yllätettiin suorassa lähetyksessä videotervehdyksellä.

Belouedille näytettiin juontaja Jenni Poikeluksen kuvaama viesti.

– Vuosi sitten näin, kun juonsit Uuden Musiikin Kilpailua aivan mielettömän ammattimaisesti, ja olin, että anteeksi, kuka hän on, Poikelus kertoo videolla.

Videon lopussa Poikelus vielä tiivistää lämpimät tuntemuksensa kollegastaan.

– Onnea tulevaan, vaikka vähän huolestuneena katson, että viet meidän kaikkien työt, hän vitsailee.

Videoviesti osui Belouedin tunteisiin, ja hän herkistyi kyyneliin kesken lähetyksen.

– Itkuksihan tämä meni, UMK26-juontaja sanoi liikuttuneena.

Beloued kertoo ihailevansa Poikelusta suuresti, minkä vuoksi sanat merkitsivät hänelle erityisen paljon. Kaksikko juonsi yhdessä tänä vuonna Kultainen Venla -gaalan.

7:10 Katso TV-juontajanakin sädehtineen Jasmin Belouedin haastattelu.