UMK-juontaja liikuttui kyyneliin Huomenta Suomessa.
UMK26-juontaja Jasmin Beloued vieraili sunnuntaina Huomenta Suomi -ohjelmassa, jossa hänet yllätettiin suorassa lähetyksessä videotervehdyksellä.
Belouedille näytettiin juontaja Jenni Poikeluksen kuvaama viesti.
– Vuosi sitten näin, kun juonsit Uuden Musiikin Kilpailua aivan mielettömän ammattimaisesti, ja olin, että anteeksi, kuka hän on, Poikelus kertoo videolla.
Videon lopussa Poikelus vielä tiivistää lämpimät tuntemuksensa kollegastaan.
– Onnea tulevaan, vaikka vähän huolestuneena katson, että viet meidän kaikkien työt, hän vitsailee.
Videoviesti osui Belouedin tunteisiin, ja hän herkistyi kyyneliin kesken lähetyksen.
– Itkuksihan tämä meni, UMK26-juontaja sanoi liikuttuneena.
Beloued kertoo ihailevansa Poikelusta suuresti, minkä vuoksi sanat merkitsivät hänelle erityisen paljon. Kaksikko juonsi yhdessä tänä vuonna Kultainen Venla -gaalan.
Katso koko haastattelu ja tunteikas hetki jutun alhaalla olevalta videolta!
7:10Katso TV-juontajanakin sädehtineen Jasmin Belouedin haastattelu.