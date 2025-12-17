Ernest Lawson, Kirsi Alm-Siira ja Katariina Kähkönen laittoivat tutut jouluhitit järjestykseen.
MTV Uutisten Joulumusiikkiraadissa tutut kasvot pääsevät arvioimaan joulusesongin isoja ja pienempiä hittejä ja pisteyttämään ne kouluarvosanoin.
Vuoden 2025 raadin muodostivat uutisankkuri Kirsi Alm-Siira, näyttelijä ja juontaja Ernest Lawson sekä toimittaja Katariina Kähkönen.
Joulumusiikkiraadin voittoon ylsi The Beatles -legenda John Lennonin, Yoko Onon ja the Plastic Ono Bandin vuonna 1971 julkaistu Happy Xmas (War Is Over). Lennonin ja Onon vuonna 1969 organisoimaan rauhankampanjaan pohjautuva kappale sai raadilta yhteensä 29 pistettä.
Toiseksi sijoittui pitkän uransa iskelmälaulajana elokuussa 2025 Helsingin Olympiastadionilla päättäneen Katri Helenan vuonna 1978 julkaistu ja kolmanneksi Electric Sauna -kokoonpanonsa kanssa vuonna 1996 julkaisema .