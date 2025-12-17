Toiseksi sijoittui pitkän uransa iskelmälaulajana elokuussa 2025 Helsingin Olympiastadionilla päättäneen Katri Helenan vuonna 1978 julkaistu ja kolmanneksi Electric Sauna -kokoonpanonsa kanssa vuonna 1996 julkaisema .

Joulumusiikkiraadin voittoon ylsi The Beatles -legenda John Lennonin , Yoko Onon ja the Plastic Ono Bandin vuonna 1971 julkaistu Happy Xmas (War Is Over). Lennonin ja Onon vuonna 1969 organisoimaan rauhankampanjaan pohjautuva kappale sai raadilta yhteensä 29 pistettä.

MTV Uutisten Joulumusiikkiraadissa tutut kasvot pääsevät arvioimaan joulusesongin isoja ja pienempiä hittejä ja pisteyttämään ne kouluarvosanoin.

Joulumaa

J. Karjalaisen

Joulupukin töissä

Mutta miten pärjäsivät raadin arvioissa Haloo Helsinki!, Lumiukko-animaation lentokohtauksessa laulava brittikuoropoika Peter Auty tai klassikkojoululaulu Nisse-polkka?

Entä miten ihmeessä Joulumusiikkiraatiin liittyy kymppikerho ja mikä joulukappaleista sai Kirsi Alm-Siiran ja Ernest Lawsonin lähestulkoon poistumaan studiosta eri ovista?