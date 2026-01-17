MTV Uutisistakin tutuksi tullut juontaja ja toimittaja liikuttui Huomenta Suomen haastattelussa, kun juontajakollega lähetti hänelle sydämelliset terveiset.

Tuoreeltaan Ylen Hengaillaan-ohjelman juontajana aloittanut Mervi Kallio sai aamun lähetyksessä yllättävät kehut työkaveri Matti Röngältä, jonka Huomenta Suomi tavoitti kolaamasta pihaansa.

Rönkä jakoi yleisölle tarinan Kalliosta.

– Viikko sitten tehtiin ensimmäinen Hengaillaan-jakso ja sehän meni oikean mukavasti.

– Paljastetaan sellainen backstage-asia, että 10 minuuttia ennen lähetystä teleprompteri meni rikki. Jouduttiin lähetyksen alkupuoli menemään ilman lukulaitetta, se on juontajien apuna. Mervi on suorien lähetysten ammattilainen, kun suun avaa, niin sieltä tulee täydellinen lause! Siihen voi kaveri vieressä luottaa, Rönkä kehui vuolaasti.

Videoterveisten jälkeen studiokamera palasi takaisin Kallioon: Röngän kauniit sanat saivat hänet kirjaimellisesti kyyneliin.

– Mä oon tällainen itkupilli, Kallio toteaa.

Hänen mukaansa kokeneen uutisankkurin kanssa oli heti luontevaa siitä huolimatta, etteivät he tunteneet toisiaan entuudestaan.

– Me ei olla tunnettu Matin kanssa, me ollaan oltu eri kanavilla. Tottakai olen hänen uraa seurannut, hän on "the uutisankkuri" Arvi Lindin ja Keijo Leppäsen rinnalla.

– Ihan superkivaa ollut tehdä Matin kanssa töitä, Kallio kehaisee.