Lavalle nousevat kotimaisia artisteja esittämään rakastettuja joululauluja. Lähetyksen aikana esiintyvät KAJ , Rodeo , Arja Koriseva , BESS , Kasmir , Paleface , , , ja lapsikuoro. Orkesterina toimii Boston Promenade Big Band kapellimestarinaan .

Konsertti huipentaa Kummien joulukeräyksen, jonka tuotto käytetään yliopistollisten lastensairaaloiden laitehankintoihin, kehityshankkeisiin ja potilaiden hyvinvoinnin tukemiseen.

Jo perinteeksi muodostunut Kummien JouluMielelle-konserttilähetys nähdään MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla sunnuntai-iltana 14. joulukuuta.

Lastenklinikoiden Kummien JouluMielelle-hyväntekeväisyyskonsertin juontavat Kirsi Alm-Siira ja Ernest Lawson.

Kirsi Alm-Siira juontaa Kummien joulukonsertin: "Haluan olla mukana tuomassa perheille toivoa ja voimaa"

Illan aikana kuullaan myös tarinoita lapsipotilaiden elämästä eri puolilta Suomea. JouluMielelle-konsertin juontajina nähdään Kirsi Alm-Siira ja Ernest Lawson .

– Lapsen sairastuminen koskettaa meistä jokaista. Haluan Kummien kautta olla mukana tuomassa perheille toivoa ja voimaa vaikeisiin hetkiin. Jo pienikin apu voi merkitä yhtä hymyä enemmän, Alm-Siira sanoo tiedoteessa.

– Kummit tekevät tärkeintä työtä, ja heidän toimintansa tukeminen on minulle kunnia-asia. JouluMielelle-konsertti on meille kaikille erinomainen tapa kerääntyä yhteen ja auttaa lapsia ja nuoria, jatkaa Ernest Lawson.