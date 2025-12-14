Lastenklinikoiden Kummien JouluMielelle-hyväntekeväisyyskonsertin juontavat Kirsi Alm-Siira ja Ernest Lawson.
Jo perinteeksi muodostunut Kummien JouluMielelle-konserttilähetys nähdään MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla sunnuntai-iltana 14. joulukuuta.
Konsertti huipentaa Kummien joulukeräyksen, jonka tuotto käytetään yliopistollisten lastensairaaloiden laitehankintoihin, kehityshankkeisiin ja potilaiden hyvinvoinnin tukemiseen.
Lavalle nousevat kotimaisia artisteja esittämään rakastettuja joululauluja. Lähetyksen aikana esiintyvät KAJ, Rodeo, Arja Koriseva, BESS, Kasmir, Paleface, , , ja lapsikuoro. Orkesterina toimii Boston Promenade Big Band kapellimestarinaan .