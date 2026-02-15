Salkkarit-tähdet Lenni Jyllinmaa ja Roope Malkki kertoivat MTV Uutisille kuulumisiaan.
Salkkareiden 27-vuotisjuhlia vietettiin sarjan studiolla tammikuussa. Paikalle juhlahumuun saapuivat myös sarjan nuorimmat tähdet, Hugoa esittävä Lenni Jyllinmaa ja Tukkua esittävä Roope Malkki.
Kaksikko kertoi kuulumisiaan MTV Uutisten haastattelussa.
– Kyllähän se tuntuu kivalta olla täällä näyttelemässä ja päästä ainutlaatuisiin tilaisuuksiin, Lenni sanoi.
Myös Roopesta tuntui kivalta olla mukana Salkkareiden juhlissa.
– Joo, hän tuumasi.
Roope intoutui haastattelun aikana höpöttelemään myös "englantia". Roopen Marleena-äidin mukaan Roope saattaa vitsikkäälle päälle sattuessaan heittää jutustelun välillä "höpönlöpöksi".
– Roope saattoi myös matkia aikuisten puhetapaa, kun kuuli haastatteluiden tekemistä pressissä. Toisinaan hän myös omasta mielestään puhuu englantia, Marleena valotti.