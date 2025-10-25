Kaksi Suomen legendaarista uutisankkuria pohtivat yhteishaastattelussa toimittajan työtä ennen ja tulevaisuudessa.

Kun Yleltä vastikään eläköitynyt Marjukka Havumäki ja MTV:n pitkäaikaisin uutisankkuri Ripsa Koskinen-Papunen istuvat, on sohvalla samaan aikaan yhteensä 74 vuotta kokemusta Suomen uutismediasta.

He ovat eläneet suomalaisten kanssa monet luonnonkatastrofit, onnettomuudet ja kohut. Vaikka uutisankkurit eivät näytä lähetyksessä tunteitaan, herkistyvät he yhä puhuessaan tietyistä tapahtumista.

Havumäki kertoo ymmärtäneensä vasta katsojilta saamansa palautteen jälkeen, miten lähelle uutisankkuri tulee katsojaa joka ilta. Joskus myös näkyi hämmennys siitä, ettei uutisankkuri ota puolia uutisaiheissa. Tämä herätti keskustelua ankkurien kesken, ja Koskinen-Papunen kertoi saaneensa jopa kutsuja puolueisiin.

