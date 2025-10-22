Jenni Poikelus jättäytyi pois Ylen Hengaillaan -ohjelmasta. Hän vihjaa tulevasta pestistään.

Yle tiedotti eilen 21. lokakuuta, että Hengaillaan-ohjelman juontaja vaihtuu. Aiemmin ohjelmaa juontaneen Jenni Poikeluksen saappaisiin hyppää MTV:ltä tuttu toimittaja ja juontaja Mervi Kallio.

Jenni Poikelus kertoi Instagramissa, että asiaan ei liity sen kummempaa dramatiikkaa.

– Minulle tarjoutui mahdollisuus tehdä yhtä (vielä salaista hihihi!) uutta juttua, joka ei valitettavasti aikataulullisesti onnistunut yhdessä Hengailujen kanssa. Päätin mennä uutta kohden ja siitä lisää siis myöhemmin, Poikelus kertoi.

– Sain tehdä Hengaillaan-ohjelmaa upeat kolme kautta aivan upeiden ihmisten kanssa! Kiitos koko työryhmälle ja kaikille katsojille. Oli kunnia olla starttaamassa uutta teidän kaikkien kanssa. Poikelus kirjoitti.