Kimmo Auvinen tietää, millaista on elää suolistosairauden kanssa.
Vuonna 2020 Kimmo Auvinen sai ensimmäisen diagnoosinsa. Hänellä todettiin haavainen paksusuolentulehdus, joka tarkentui vuonna 2024 Crohnin taudiksi.
Alkuvaiheen oireet iskivät yllättäen.
– Tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta, Auvinen kuvailee Huomenta Suomessa.
Auvinen kertoo pyöräilleensä yhtenä päivänä 75 kilometriä, ja seuraavana aamuna alkoi ripuli.
Oireet eivät tuntuneet normaaleilta, ja Auvinen hakeutui tähystykseen.
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"Pahimmillaan kodin vankina"
Crohin taudin tavallisia oireita ovat vatsakivut, ripuli, väsymys, laihtuminen, kuumeilu, verenvuoto peräsuolesta ja peräaukon seudun vaivat, kertoo Terveyskirjasto. Tyypillistä kuitenkin on, että sen aktiivisuus vaihtelee.
Miten suolistosairaus vaikuttaa elämään käytännössä?
– Silloin kun on tulehdusjakso, ollaan pahimmillaan kodin vankina, Auvonen kertoo.
Vaikka tulehdusjakso ei olisi päällä, saattaa oireina olla esimerkiksi nivelkipua ja väsymystä.
Auvinen kuitenkin kokee, ettei tauti juuri vaikuta arkeen silloin, kun tulehdusjakso ei ole päällä.