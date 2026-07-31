Luvassa voi olla ukkosten lisäksi voimakkaita puuskia, suuria rakeita ja rankkasadetta.

MTV Uutisten meteorologi Jenna Salminen kertoo, että lämmöstä ollaan siirtymässä sateiden puolelle. Hänen mukaansa viime yönä Pohjois-Suomessa kulki jo ukkoskuuro- ja sadekuurojen rintama.

Nyt helleilmamassa on Suomen yllä, ja sitä vasten puskee lännestä viileämpää ilmaa. Samalla rintamavyöhykkeelle ”rutistuu” sateita niin, että ukkonenkin pääsee kunnolla jyrisemään.

– Ensin on helle ja sitten lännestä on tulossa sade päälle, Salminen kertoo.

Salmisen mukaan sateiden mukana voi tulla myös ukkosia, ja voimakkaimpien yhteydessä voi tulla voimakkaita puuskia, mahdollisesti isoja rakeita sekä paikoin rankkaa sadetta.

Lämpötila voi sateen kohdalla romahtaa alle 20 asteen. Jälkipuolella lännessä lämpötila voi kuitenkin nousta taas yli 20 asteen, kun aurinko pääsee uudelleen paistamaan.

Itä-Suomessa vielä pitkä hellepäivä

Se, milloin esimerkiksi rannalta kannattaa tänään kerätä tavarat, riippuu Salmisen mukaan paikasta. Lännessä sateet tulevat ylle aamupäivän aikana. Iltapäivällä sateiden ja ukkosten painopiste on "pystyakselilla" Uudeltamaalta Keski-Suomeen ja Oulun seudulle, ja illan aikana sateet tulevat ylle enemmän Itä-Suomessa.

– Itä-Suomessa on vielä pitkä hellepäivä edessä ennen kuin sateista on tietoakaan: aurinko paistaa, ja vasta kun alkaa näkyä pilvien vyöryvän ylle, kannattaa katsella että siellä on sade ja ukkonen mahdollisesti tulossa ylle, Salminen vinkkaa.