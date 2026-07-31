Sisäministeri Rantasen mukaan Espanja on epäonnistunut Schengen-alueen ulkorajan suojaamisessa.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) on kommentoinut viestipalvelu X:ssä Ceutassa käynnissä olevaa siirtolaiskriisiä.

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– Espanja on täysin epäonnistunut suojaamaan Schengen-alueen ulkorajan maahantunkeutumiselta. Näin ei voi jatkua. Kaikkien Euroopan maiden tulee tukea Melonin esitystä. Sellaiset maat jotka eivät täytä velvollisuuttaan suojata ulkorajaa, eivät voi olla Schengenin jäseniä.

Italian pääministeri Giorgia Meloni sanoi kannattavansa Espanjan erottamista Schengen-alueesta. Meloni julkaisi eilen viestipalvelu X:ssä viestin, jossa hän tukee ulkoministerinsä Antonio Tajanin aikaisempia kantoja.

Myös perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä on avannut sanaisen arkkunsa. Hän kirjoittaa, että Espanjan kyvyttömyys ja haluttomuus rajojensa pitämiseen ei voi jäädä seuraamuksetta.