Lähes parikymmentä ihmistä on kuollut yrittäessään päästä Marokosta Espanjaan. Sisäministeriön mukaan maahan on virrannut vuorokauden aikana lähes 50 000 ihmistä.
Espanjan Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan Ceutaan on lähetetty sotilasyksiköitä vahvistamaan poliisia siirtolaisvirran hallitsemiessa. Paikalle on hälytetty Manner-Espanjasta 200 erikoiskoulutettua poliisia sekä 60 sotilasta.
Espanjan sisäministeriön arvion mukaan alueelle on virrannut Marokosta vuorokauden aikana noin 49 000 ihmistä. Ainakin 18 ihmistä on kuollut.
Ceutan pormestari Juan Jesús Vivas on vedonnut maan hallitukseen ja vaatinut hätätilan julistamista tilanteen vuoksi.
1:28Ceutaan on saapunut siirtolaisia vesiteitse. Marokosta Espanjaan uinut siirtolainen kertoo, miten rajanylitys onnistui.
Kritiikkiä siirtolaismyönteiseen politiikkaan
Espanjan sosialistinen hallitus on käynnistänyt hiljattain ohjelman, jonka tavoitteena on laillistaa maassa ilman oleskelulupaa olevien siirtolaisten asema.
Ohjelman arvioidaan koskevan noin puolta miljoonaa maassa jo ennestään oleskelevaa paperitonta siirtolaista.