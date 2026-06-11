Maria kärsi erilaisista "keski-iän vaivoista" pari vuotta, kunnes ymmärsi mennä lääkäriin syvän väsymyksen takia. Oireiden taustalta löytyi bakteeri, jollaisesta hän ei ollut tiennyt ennakkoon juuri mitään.

Maria, 45, ei muista tai hahmota, mitä olivat hänen elimistössään vaivihkaa jyllänneen helikobakteeri-infektion ensimmäiset oireet, mutta pikkuhiljaa kaikenlaista vaivaa ilmeni: närästystä, pahanhajuisia ilmavaivoja, nivelkipuja, muutoksia ulosteessa ja ennen kaikkea jäytävää väsymystä.

Maria ajatteli vaivojen liittyvän ikääntymiseen.

– Ajattelin, että tällaista tämä keski-ikä nyt vain on. Ajattelin, että keski-iässä nyt vain närästää eikä vatsa kestä entiseen tapaan kaikkia ruokia; että pitäisi alkaa miettiä tarkemmin, mitä syö. Arvelin vaivojen olevan myös esivaihdevuosioireita, joista netissä paljon puhutaan, Maria kertoo MTV Uutisille.

Mariasta käytetään jutussa hänen toista nimeään aiheen arkaluontoisuuden takia. Hänen henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa.

"Ajattelin olevani heikko"

Maria ei lähtenyt lääkäriin, koska "ei keski-ikään ole mitään lääkettä".

Vasta kun väsymys kasvoi niin suureksi, että hän nukkui pienten lastensa kanssa yhtä pitkät yöunet – 11 tuntia – ja otti lisäksi päiväunet, hän lähti "hakemaan hormonit esivaihdevuosioireisiin".

– Ajattelin vielä olevani vain niin heikko, etten yksinkertaisesti jaksa arkeani.

Maria kärsi muun muassa närästyksestä. Kuvituskuva.Shutterstock