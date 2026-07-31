Sebastien Ogier ja Julien Ingrassia tekevät Suomen MM-rallissa yhteistyötä kuljettaja–kartturi-parina ensimmäistä kertaa lähes viiteen vuoteen. Kisan alkuun sattui pieni vastoinkäyminen, joka nauratti kaksikkoa torstai-iltana MTV Urheilun haastattelussa.

Ingrassia, 46, palasi Ogierin kartturiksi pikahälytyksellä, kun Vincent Landais joutui vetäytymään Suomen MM-rallista henkilökohtaisen syyn vuoksi.

Ogier itse vakuutti alusta asti uskovansa siihen, että Ingrassia pystyy vankalla kokemuksellaan hoitamaan homman moitteetta. Kaksikko ajoi yhdessä vuosikymmeniä ja teki nousun Ranskan kansallisesta sarjasta maailman huipulle. Ingrassia jätti kartturihommat kauden 2021 päätteeksi kahdeksankertaisena maailmanmestarina.

Torstai-iltana Harjulla yhteistyö alkoi kuitenkin pienellä stiplulla.

– Julien! Et puhunut ensimmäisessä mutkassa mitään? Ogier huikkasi Ingrassialle kesken MTV Urheilun haastattelun ja tämän jälkeen kaksikko alkoi puida tapahtunutta yksissä tuumin.

Katso tilanne kokonaisuudessaan jutun pääkuvana olevalta videolta.