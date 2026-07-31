Kätlin Malmin mukaan hänen pomonsa oli aikoinaan käyttäytynyt häntä kohtaan puistattavalla tavalla.

Big Brother -ohjelmaan vuonna 2009 osallistunut tatuointiartisti Kätlin Malm kertoo somevideollaan elämänsä hirveimmästä työkokemuksesta.

Malmin kuvaamat tapahtumat sijoittuvat vuoteen 2003, jolloin Malm oli muuttanut opintojen perässä Virosta Suomeen Seinäjoelle. Hän oli tuolloin 16-vuotias. Rahat olivat tiukilla, joten Malm päätti etsiä työpaikan opintojensa ohelle.

– Löysin jonkun kautta työpaikan pizzeriasta. Se oli viikonlopputyö, yötyö, ja sanottiin, että saisin 15 euroa yöltä, hän kertaa Instagramiin ja TikTokiin jakamallaan videolla.

Työpaikalla Malmia oli vastassa hänen pomonsa. Malmin mukaan pomo oli heti ensitöikseen kertonut hänelle "suomalaisesta käytännöstä" liittyen työn aloitukseen.

– Hän sanoi minulle heti alkuun, että Suomessa toimitaan niin, että ensimmäinen työpäivä vietetään pomon kanssa ja tutustutaan toisiinsa, että mennään vaikka pomon luokse ja katsotaan siellä yhdessä telkkaria ja tutustutaan, Malm sanoo.

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