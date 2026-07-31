Panssarilaiva Ilmariselle tehtiin erittäin vaativa operaatio – kuuluu Itämeren vaarallisimpiin hylkyihin

Hylkyä ei saatu vielä kokonaan tyhjennettyä, sillä kovan aallokon takia työ jouduttiin välillä keskeyttämään. Operaatio myös lopetettiin vuorokautta suunniteltua aiemmin aallokon vuoksi.

– Ilmarinen lepää merenpohjassa ylösalaisin, köli pintaa kohden. Pystyimme pumppaamaan öljyä suoraan tankeista aluksen pohjan läpi poraamiemme reikien kautta, hän jatkaa.

Rannikkolaivasto johti operaatiota yhdessä Suomen ympäristökeskuksen koordinaattorin kanssa, ja siinä käytettiin monitoimialus Louhia ja öljyntorjunta-alus Hallia. Yhteistyössä olivat mukana myös Merivoimien sukeltajat, Rajavartiolaitos ja Puolustusvoimien Sukelluslääketieteen keskus.