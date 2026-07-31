Uppoamissyvyys teki panssarilaiva Ilmarisen öljynpoiston haastavaksi.
Panssarilaiva Ilmarisen hylystä poistettiin kahden viikon aikana 60 000 litraa öljyä heinäkuussa, kerrotaan tiedotteessa.
Pääosa öljystä on kevyttä polttoöljyä.
Hylkyä ei saatu vielä kokonaan tyhjennettyä, sillä kovan aallokon takia työ jouduttiin välillä keskeyttämään. Operaatio myös lopetettiin vuorokautta suunniteltua aiemmin aallokon vuoksi.
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Ilmarinen upposi osuttuaan merimiinaan toisen maailmansodan aikana Utön saaren edustalle ja on yksi Itämeren ympäristölle vaarallisista hylyistä. Riski aiheutuu juurikin aluksen tankeissa olevasta öljystä, jota arvioidaan olevan yhteensä noin 100 000 litraa.
Tutkimuksissa on todettu, että hylky vuotaa polttoöljyä 1–2 pisaraa minuutissa. Tyhjennyksen aikana vuoto paikannettiin aluksen rungon niittisaumoihin, joihin korroosio on vaikuttanut voimakkaimmin.
Ilmarisen öljyntyhjennystä on tarkoitus jatkaa vuonna 2027.
"Erittäin tiukat turvallisuusvaatimukset"
Rannikkolaivaston esikuntapäällikön, komentaja Toni Joutsian mukaan operaatio oli erittäin vaativa tehtävä.
– Ilmarisen uppoamispaikalla on vettä 60–80 metriä. Se asettaa erittäin tiukat turvallisuusvaatimukset niin kalustolle, sukellustoiminnalle kuin pinnalla tapahtuvalle operoinnillekin, Joutsia kertoo.