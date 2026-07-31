Ukrainassa kuollut suomalainen vapaaehtoistaitelija kuului Ukrainan kolmannen armeijakunnan jalkaväkeen.
Suomalainen vapaaehtoistaistelija kuoli Ukrainassa Harkovan alueella kesäkuun lopussa, kertoo Helsingin Sanomat.
Lehden mukaan asiasta kertoi Venäjän armeijaan kytköksissä oleva Telegram-kanava. Helsingin Sanomat vahvisti tiedon omista lähteistään, jotka ovat lähellä Ukrainassa taistelevia suomalaisia vapaaehtoisia.
Vapaaehtoistaistelija kuului lehden mukaan Ukrainan kolmannen armeijakunnan jalkaväkeen ja on virallisesti kateissa. Telegram-kanavan tiedot kuitenkin vastaavat sotilaan henkilötietoja.