Suurin osa Kreetalla evakuoiduista on päässyt palaamaan koteihinsa ja hotelleihin.
Kreikassa viranomaiset kertovat Kreetan saarella riehuvien maastopalojen sammutustöiden näyttävän jo lupaavilta.
Keskiviikkoiltana noin 8 000 ihmistä evakuoitiin, kun palot uhkasivat turistikohdetta saarella. Suurin osa evakuoiduista on päässyt palaamaan koteihinsa ja hotelleihin.
Tilanne ei ole vielä täysin pelastajien hallinnassa. Paloja on useilla muillakin saarilla.
Maastopalot ovat riehuneet viime viikkoina myös Ranskassa. Ukraina on sanonut lähettäneensä tänään 70 palopelastajaa ja 15 erikoisajoneuvoa apuun sammutustöissä.