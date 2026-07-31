Suomen MM-ralli päättyi Esapekka Lapin osalta keskeytykseen neljännen erikoiskokeen alkuvaiheilla.

Lappi oli perjantain kahdella ensimmäisellä erikoiskokeella kelpo vauhdissa, ja hän lähti kisan neljännelle pätkälle viidenneltä sijalta, vain 5,9 päässä Sebastien Ogierin miehittämästä kärkipaikasta.

Taistelu kärkisijoista päättyi neljännellä erikoiskokeella jo 800 metrin kohdalla. Lapin Hyundain takapää lipesi vasemmalle kääntyvään mutkaan tultaessa leveäksi. Auto meni sivusuunnassa puolitoista kertaa ympäri ja päätyi katolleen ojaan.

Lappi ja kartturi Enni Mälkönen olivat ulosajon jälkeen kunnossa, ja MTV Urheilun asiantuntija Janne Ferm uskoo, että heidät nähdään vielä viikonloppuna erikoiskokeilla.

– Auto näytti suhteellisen ehjältä, niin uskoisin, että saavat sen vielä kuntoon.

Katso Lapin ulosajojutun pääkuvana olevalta videolta.