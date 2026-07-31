14-vuotias ampui vuonna 2024 neljä ihmistä Georgian osavaltiossa. Hän sai elinkautisen, mutta myös hänen isänsä tuomittiin.

Yhdysvalloissa Georgian osavaltiossa neljä ihmistä vuonna 2024 ampuneen koulusurmaajan isä tuomittiin torstaina 15 vuoden vankeusrangaistukseen. Asiasta kertoo muun muassa CNN.

Tuomittu todettiin aiemmin tänä vuonna syylliseksi muun muassa toisen asteen murhaan ja kuolemantuottamukseen. Hän oli ostanut lapselleen joululahjaksi ampumisessa käytetyn kiväärin ja jättänyt sen lukitsematta.

Tapahtuma-aikaan 14-vuotias kouluampuja tuomittiin aiemmin tällä viikolla elinkautiseen vankeusrangaistukseen.