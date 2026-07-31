EK2: Suomen MM-ralli toden teolla käyntiin! MTV seuraa
2:11Näin Sami Pajari selvitti avauspätkän Harjulla – "Oli tosi liukasta"
Julkaistu 28 minuuttia sitten
Mikko Hyytiä
Perjantai on Suomen MM-rallin pisin ajopäivä. Ohjelmassa on kaksi neljän erikoiskokeen lenkkiä ja päivän päättävä Harjun yleisöerikoiskoe. MTV Urheilu seuraa 127,72 ek-kilometrin mittaista päivää tässä artikkelissa.
Klo 8.56: Katsuta taipuu Evansille 5,2 sekunnilla. Pajari jatkaa tasatahtia Evansin kanssa. Ogier on avannut 1,3 sekuntia kovempaa kuin Evans. MTV Urheilun asiantuntijan Janne Fermin mukaan pätkän alkupäässä on jonkin verran irtorosraa.
Klo 8.53: Evans pätkän maalissa. Katsuta viimeisessä väliajassa 4,5 sekuntia perässä. Pajari oli kahdessa ensimmäisessä splitissä puoli sekuntia edellä, mutta kahdeksan kilometrin kohdalla ero on kääntynyt kymmenyksellä Evansin hyväksi.
– Todella vaikea löytää hyvää rytmiä. Pito vaihtelee koko ajan. Ei paras aloitus, Evans sanoi.
Klo 8.50: Pajari liikkeelle. Evans aloittanut kovaa Katsutaan verrattuna. Kahdeksan kilometrin kohdalla Evans 3,2 sekuntia Katsutaa edellä. Pajarista saadaan seuraava mittatikku.
Klo 8.44: Sitten mennään! Evans liikkeellä.
Klo 8.40: Tästä vielä kevennys ennen kuin päivä lähtee käyntiin. Ogierilla ja Ingrassialla riitti selviteltävää eilisen Harjun jälkeen MTV:n haastattelussa.
Klo 8.30: Hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan seuraamaan päivän tapahtumia.
Avauspäivän lenkki vie autokunnat Jyväskylän koillis- ja itäpuolelle. Luvassa voi olla heti mielenkiintoinen aamu, sillä reitillä on runsaasti uutta tieosuutta. Vaikka esimerkiksi Laukaa on kuskeille tuttu unissaankin, pätkän ajosuunta käännettiin täksi vuodeksi, mikä tekee haasteesta täysin uudenlaisen.
Rengasvalinnoista ei ole paljoakaan kerrottavaa: kaikki pääluokan kuljettajat ovat lähteneet liikkeelle viidellä pehmeällä renkaalla.