EK2: Suomen MM-ralli toden teolla käyntiin! MTV seuraa

Perjantai on Suomen MM-rallin pisin ajopäivä. Ohjelmassa on kaksi neljän erikoiskokeen lenkkiä ja päivän päättävä Harjun yleisöerikoiskoe. MTV Urheilu seuraa 127,72 ek-kilometrin mittaista päivää tässä artikkelissa.

Perjantain ohjelma:

Seuranta:

EK2 Laukaa 1 – 18,16 km

Klo 8.40: Tästä vielä kevennys ennen kuin päivä lähtee käyntiin. Ogierilla ja Ingrassialla riitti selviteltävää eilisen Harjun jälkeen MTV:n haastattelussa.