Mitä tapahtuu Espanjalle kuuluvassa, mutta Pohjois-Afrikassa sijaitsevassa Ceutassa juuri nyt? Seuraa suoraa lähetystä kriisialueelta!

Pohjois-Afrikassa sijaitsevassa Ceutassa on käynnissä yksi viime vuosien vakavimmista siirtolaiskriiseistä. Viime yönä tuhannet ihmiset yrittivät päästä Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Marokosta muun muassa uimalla Tarajalin ranta-alueen kautta ja kiertämällä rajavalvontaa. Yön aikana nähtiin myös yhteenottoja, ja alueella sytytettiin ajoneuvoja tuleen.

Espanja on lähettänyt Ceutaan lisää sotilaita ja poliiseja tukemaan rajavalvontaa. Ainakin yhdeksän ihmisen on vahvistettu kuolleen vaarallisten rajanylitysyritysten yhteydessä, ja vastaanottokeskukset ovat täyttyneet nopeasti.

Ceuta on Espanjalle kuuluva itsehallintoalue Pohjois-Afrikassa, aivan Marokon pohjoisrannikolla Gibraltarin salmen eteläpuolella.

Se on yksi Espanjan kahdesta Afrikassa sijaitsevasta alueesta, joista toinen on Melilla. Vaikka Ceuta sijaitsee Afrikan mantereella, se kuuluu Espanjaan ja siten myös Euroopan unioniin.