Katso suorana, kuinka vuoden mittainen punnerrusurakka saa huipennuksensa.
Vantaalainen Ari Puroaho huipentaa tänään vuoden mittaisen punnerrushaasteensa tekemällä 365 punnerrusta.
Puroaho aloitti haasteensa vuosi sitten yksinkertaisella idealla: yksi punnerrus enemmän joka päivä. Tänään Puroahon vuoden mittainen haaste huipentuu Vantaan Korsossa sijaitsevassa Ankkapuistossa.
MTV Uutiset Live näyttää suorana, miten haasteessa käy. Suoraa lähetystä voi seurata tämän jutun alusta kello 12.15 alkaen.
Liikunta- ja hyvinvointialan konsulttina työskentelevä Puroaho on tehnyt vuoden aikana yhteensä 66 795 punnerrusta erilaisissa ympäristöissä, kuten luonnossa, kirjastoissa ja kauppakeskuksissa.
Puroahon mukaan haasteen loppuvaihe on ollut sekä fyysisesti että henkisesti vaativa.
Päivittäinen punnerrusmäärä on noussut yli 300:n, mikä on edellyttänyt huolellista palautumista, sitkeyttä ja määrätietoisuutta.