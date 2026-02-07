Kuukausiennusteessa kajastaa kellertävä toivo kevätlämmöstä.

Kuluva talvi on ollut tuima ja aiheuttanut kylmiä väreitä ulkoilijoille mutta myös kotiaan sähköllä lämmittäville. Helmikuu ei anna pakkasten osalta armoa, mutta uusi kuukausiennuste herättää toivon keväisten lämpötilojen paluusta.

Meteorologi Liisa Rintaniemi esitteli Huomenta Suomessa uusimman kuukausiennusteen, jossa pakkanen jäädyttää saippuakuplatkin. Koska tämä kylmyys loppuu?

– Ei ainakaan ensi viikolla, samoissa tunnelmissa mennään, voi olla tuulisempaa ja lumisateisempaa, Rintaniemi kertoo.

Sininen signaali jatkuu myös ensimmäisellä hiihtolomaviikolla, jolloin aurinko tuo lämpöä koviin pakkaslukemiin päivisin – mutta hitaasti.

Mutta sitten, sitten, sininen katoaa kartoilta helmikuun vaihtuessa maaliskuuksi.

– Ja kun läväytetään maaliskuun ensimmäinen viikko, siellä on pieni kellertävä sävy. Haluan uskoa, että se on totta, Rintaniemi kommentoi.

Foreca on julkaissut myös maalis-toukokuun pitkän ennusteen, joka näyttää lämpötilojen ja sademäärien osalta tavanomaiselta Suomessa, mutta hieman lämpimämmältä Etelä- ja Keski-Euroopassa. Sinne kevät saapuu siis rytinällä, kun Suomi joutuu kärvistelemään vielä takatalvissa, kenties huhtikuulle asti.