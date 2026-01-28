Päätös ei ollut yksimielinen. Kaksi asiasta päättäneen komitean jäsentä antoi eriävän mielipiteen.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed ilmoitti keskiviikkona odotetusti, että se pitää ohjauskorkonsa ennallaan 3,5–3,75 prosentin vaihteluvälillä.

Fedin mukaan talous on kasvanut vakaassa tahdissa ja työttömyysaste on osoittanut jonkin verran merkkejä vakiintumisesta. Inflaatio on kuitenkin Fedin mukaan edelleen jonkin verran nousussa.

Korosta päättäneen komitean mukaan sen pitkän aikavälin tavoitteena on maksimaalinen työllisyys sekä kahden prosentin inflaatio.

Päätös ei ollut yksimielinen. Komitean jäsenistä Stephen Miran ja Christopher Waller antoivat eriävän mielipiteen. He olisivat halunneet laskea ohjauskorkoa 0,5 prosenttiyksiköllä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump nimitti Miranin komiteaan syyskuussa. Miran toimi aiemmin Trumpin talousneuvonantajana.

Fed laski ohjauskorkoa viime vuoden lopulla kolme kertaa peräkkäin.

Trump penää lisää koronlaskuja

Trump on vaatinut Fediä laskemaan ohjauskorkoa lisää.