Fedin nykyisen pääjohtajan Jerome Powellin kausi päättyy toukokuussa. Trump on toisella presidenttikaudellaan painostanut Fediä ja erityisesti Powellia laskemaan ohjauskorkoja nopeammin kuin keskuspankki on tehnyt.

Warshin valinta oli mediassa ennakkoon liikkuneiden tietojen mukaan odotettu. Hänen lisäkseen ehdokaskilvassa olivat loppumetreillä mukana myös Fedin johtokunnan nykyinen jäsen Christopher Waller , varainhoitoyhtiö BlackRockin korkosijoitusjohtaja Rick Rieder ja Valkoisen talon talousneuvoston johtaja Kevin Hassett .

Warsh, 55, on aiemmin toiminut Fedin johtokunnassa vuosina 2006–2011. Hänen nimityksensä keskuspankin pääjohtajaksi vaatii vielä senaatin hyväksynnän.

Trump sanoo tunteneensa Warshin pitkään ja kuvailee tätä luotettavaksi. Trumpin mukaan hänellä ei ole epäilystäkään, ettei Warshista tulisi yksi keskuspankin historian suurista pääjohtajista, "ellei jopa paras."

Kevin Warshin valinta oli mediatietojen mukaan odotettu. Trump povaa Warshista Fedin historian "kenties parasta" pääjohtajaa.

Trumpin valinta: Hän on Fedin uusi pomo

Vaatimusten esittämisen lisäksi Trump on painostanut keskuspankkia muun muassa pyrkimällä erottamaan Fedin johtokuntaan kuuluvan Lisa Cookin väitettyjen asuntolainapetosten takia. Kiista on edennyt Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen, josta odotetaan merkittävää ennakkopäätöstä siitä, kuinka paljon valtaa presidentillä on keskeisten Fedin viranhaltijoiden erottamisessa.

Trumpin painostus on herättänyt huolta keskuspankin riippumattomuudesta, millä voi olla asiantuntijoiden mukaan merkittäviä vaikutuksia maailman suurimman talouden toiminnalle. Kun Trumpin korkopainostuksen ennakoidaan vain jatkuvan, kysymys kuuluu, miten Warsh tulee puolustamaan keskuspankin itsenäisyyttä poliittisen paineen keskellä.

Aiemman inflaatiohaukan ääni muuttunut

New Yorkista kotoisin oleva Warsh on viime aikoina ollut aiempaa kriittisempi Fediä kohtaan. Hän on julkisuudessa kannattanut useita Trumpin ja tämän hallinnon rahapoliittisia kantoja.

Uutistoimisto Bloomberg kertoo , että viime vuonna Warsh asettui samaan rintamaan Trumpin kanssa ja vaati julkisuudessa Fediä alentamaan korkojaan. Lisäksi Warsh on sanonut, että keskuspankin johto pitäisi panna uusiksi.

Ulostulot ovat räikäessä ristiriidassa hänen maineensa kanssa, sillä Warsh on tullut tunnetuksi kovana inflaation hillitsemisen puolestapuhujana. Toimiessaan Fedin johtokunnassa hän oli säännönmukaisesti huolissaan inflaatiosta ja usein tuki korkojen nostamista.