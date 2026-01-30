Kevin Warshin valinta oli mediatietojen mukaan odotettu. Trump povaa Warshista Fedin historian "kenties parasta" pääjohtajaa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on valinnut maan keskuspankin Fedin uudeksi pääjohtajaksi Kevin Warshin. Trump kertoi asiasta omistamassaan Truth Social -viestipalvelussa.
Trump sanoo tunteneensa Warshin pitkään ja kuvailee tätä luotettavaksi. Trumpin mukaan hänellä ei ole epäilystäkään, ettei Warshista tulisi yksi keskuspankin historian suurista pääjohtajista, "ellei jopa paras."
Warsh, 55, on aiemmin toiminut Fedin johtokunnassa vuosina 2006–2011. Hänen nimityksensä keskuspankin pääjohtajaksi vaatii vielä senaatin hyväksynnän.
Warshin valinta oli mediassa ennakkoon liikkuneiden tietojen mukaan odotettu. Hänen lisäkseen ehdokaskilvassa olivat loppumetreillä mukana myös Fedin johtokunnan nykyinen jäsen Christopher Waller, varainhoitoyhtiö BlackRockin korkosijoitusjohtaja Rick Rieder ja Valkoisen talon talousneuvoston johtaja Kevin Hassett.
Miten reagoi Trumpin painostukseen?
Fedin nykyisen pääjohtajan Jerome Powellin kausi päättyy toukokuussa. Trump on toisella presidenttikaudellaan painostanut Fediä ja erityisesti Powellia laskemaan ohjauskorkoja nopeammin kuin keskuspankki on tehnyt.