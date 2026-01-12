Donald Trump on kiistänyt olevansa tietoinen tutkinnasta.
Yhdysvaltain keskuspankin Fedin pääjohtajasta Jerome Powellista on aloitettu rikostutkinta, Powell kertoo. Rikostutkinta liittyy hänen kesäkuussa antamiinsa kommentteihin senaatin jäsenille.
Powell sanoi sunnuntaina paikallista aikaa, että asia on osa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin painostuskampanjaa. Powell on ollut Trumpin arvostelun kohteena, sillä presidentti on painostanut Powellia ja Fedia laskemaan Yhdysvaltain ohjauskorkoa nopeammin.
Trump kiisti sunnuntaina olevansa tietoinen tutkinnasta.