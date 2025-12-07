Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen on sairaalahoidossa Brysselissä. Lehtonen on toipumassa ja palaa Suomeen lähiaikoina. Asiasta tiedottaa Kela.
Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen on sairaalahoidossa Brysselissä. Hänet otettiin hoitoon fyysisten terveysongelmien vuoksi perjantaina 5.12.
Lähiomaisten mukaan Lehtonen on toipumassa ja palaa Suomeen lähiaikoina, terveydenhuollon ammattilaisten suositteleman aikataulun mukaisesti.
Pääjohtajan sijaisena toimii johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.
Kela kokoustaa maanantaina
Kelan hallituksen kokous pidetään suunnitellusti maanantaiaamuna, vaikka Lehtonen sairaalassa.
Kelan hallituksen puheenjohtaja, Sosten pääsihteeri Vertti Kiukas kertoo STT:lle, että tilanne ei ole tämän johdosta muuttunut.
Kiukas sanoo, että Lehtosen joutuminen sairaalaan on ollut tiedossa jo perjantaista lähtien. Tilannetta ei kuitenkaan voitu kertoa julkisuuteen ilman omaisten suostumusta.